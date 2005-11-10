Lione, si avvicina l’addio di Fonseca. Questa mattina ha salutato i giocatori

L’addio di Paulo Fonseca al Lione si avvicina sempre di più. Il tecnico lusitano, come riportato da RMC Sport, questa mattina avrebbe salutato i giocatori della formazione francese avendo ormai deciso di tornare in patria e sedere sulla panchina dello Sporting CP con cui avrebbe trovato già un accordo fino al 2030.

Non è ancora chiaro però se l’ufficialità dell’addio arriverà già oggi, con il tecnico che nel caso volerebbe a Lisbona per le firme sul nuovo contratto, o nei prossimi giorni, ma la scelta è ormai fatta e non ci sono possibilità di passi indietro.

Sempre secondo le informazioni dell’emittente transalpina il suo vice Jorge Maciel non dovrebbe lasciare il Lione, ma ne assumerà la guida ad interim in vista dei prossimi impegni e in attesa della scelta del nuovo allenatore. Lo spagnolo Carlos Vicens, ex collaboratore di Guardiola al City e recentemente esonerato dal Braga, sarebbe il favorito avendo superato la concorrenza di Thiago Motta nelle ultime ore.