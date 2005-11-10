Luis Enrique incorona Messi: "Paragonarlo con qualsiasi altro giocatore è impossibile"

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Barcellona, Luis Enrique torna a parlare del suo passato blaugrana e dedica parole al miele a Lionel Messi, suo ex giocatore nel triennio della storica MSN. L’allenatore del PSG non ha dubbi: il fuoriclasse argentino resta un caso unico nella storia del calcio: "Paragonare Messi, il miglior giocatore di tutti i tempi, con qualsiasi altro calciatore è impossibile. Nessuno può vincere questo confronto", ha dichiarato il tecnico spagnolo in conferenza stampa, difendendo anche Lamine Yamal dal peso di paragoni spesso ingombranti.

Secondo Luis Enrique, il giovane talento del Barcellona deve concentrarsi sul proprio percorso e diventare semplicemente la miglior versione di sé stesso, senza inseguire il fantasma del numero 10 argentino. L’allenatore del PSG ha poi spiegato anche come intende limitare l’influenza del classe 2007 nella sfida del Parco dei Principi. Nessuna marcatura individuale, ma una soluzione coerente con la sua filosofia di gioco: il possesso palla: "Il modo migliore per difendere Lamine Yamal è avere il pallone. Se lo abbiamo noi, lui non può toccarlo e tutto è più tranquillo", ha scherzato Luis Enrique, ribadendo: "Non c’è mai stata una partita nella mia carriera da allenatore in cui ho ceduto volontariamente il pallone".

Una gara dal sapore speciale per il tecnico asturiano, che ha guidato il Barcellona dal 2014 al 2017 conquistando il triplete nella prima stagione. "Sono socio del Barça, guardo le loro partite da allenatore, mia moglie e i miei figli sono catalani, ma da parigino domani voglio vincere", ha concluso.