Ufficiale Il Lione di Fonseca sfoltisce la rosa: addio a Barisic, si trasferisce al Rijeka

Dopo l’anticipazione emersa nella giornata di ieri, è arrivata anche l’ufficialità: Téo Barisic lascia l’Olympique Liond e prosegue la sua carriera in Croazia. Il club francese ha infatti confermato oggi la cessione del difensore classe 2003 al Rijeka attraverso una nota ufficiale.

L’operazione è stata conclusa sulla base di 400 mila euro, con l’OL che si è assicurato anche una percentuale del 12,5% su una futura plusvalenza in caso di rivendita del giocatore. Cresciuto nel vivaio lionese, Barisic aveva firmato il suo primo contratto da professionista nel 2024, completando il percorso di formazione all’interno del club. Con la squadra riserve, il difensore ha collezionato 67 presenze, mettendosi in evidenza fino a guadagnarsi la convocazione con il gruppo della prima squadra. L’internazionale croato Under 21 ha esordito in Ligue 1 nella scorsa stagione, scendendo in campo contro l’Angers, mentre in questa annata ha assaggiato anche il palcoscenico europeo, disputando i suoi primi minuti in Europa League nella sfida contro il Maccabi Tel Aviv.

Nonostante un contratto in essere fino al giugno 2028, il Lione ha scelto di cedere il giocatore per permettergli di fare una nuova esperienza. Barisic approda così al Rijeka, attualmente quinto nel campionato croato e impegnato anche in Conference League, dove potrà trovare maggiore continuità e spazio per crescere.