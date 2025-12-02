Pogba è tornato in campo, la gioia di Mathias: "Se la gente sapesse cosa hai passato..."

Dopo 811 giorni lontano dal calcio giocato, Paul Pogba è finalmente tornato in campo il 22 novembre, in occasione della sconfitta del Monaco a Rennes (4-1). Un rientro che non è passato inosservato, soprattutto per le reazioni immediate dei suoi fratelli, Mathias e Florentin, che già nei giorni scorsi avevano espresso pubblicamente la loro emozione per il momento tanto atteso. Sabato, contro il Paris Saint-Germain, Pogba ha calcato per la prima volta il prato del Louis-II dopo la lunga squalifica, contribuendo al successo monegasco per 1-0. Ieri Mathias Pogba ha pubblicato un nuovo messaggio di sostegno, particolarmente sentito, sul suo profilo LinkedIn.

Nel suo lungo intervento, Mathias ripercorre gli ultimi anni vissuti dal fratello, segnati da difficoltà sportive, critiche e dalla pesante vicenda giudiziaria che aveva coinvolto la famiglia, con il suo diretto coinvolgimento nell'estorsione all'ex giocatore di Juventus e Manchester United: "Se la gente sapesse davvero cosa abbiamo attraversato…", scrive, ricordando i due anni lontani dai campi. "Due anni di ingiustizie, di parole che fanno male, di giudizi e sguardi che avrebbero potuto spezzare chiunque, ma non Paul". Il messaggio si trasforma poi in un omaggio ai ricordi d’infanzia, alle interminabili partite nei campetti di Roissy, alle discussioni su Messi e Cristiano Ronaldo, alle ore passate a imitare i propri idoli. Per Mathias, il ritorno di Paul non è soltanto una buona notizia sportiva: è la dimostrazione che la passione e il lavoro possono resistere anche alle tempeste più dure. "Rivederti in campo - conclude - significa vedere un uomo che si è rialzato, un esempio per chi attraversa momenti difficili. Ora tocca a te. Il resto è tutto da scrivere". In famiglia è tornato il sereno.