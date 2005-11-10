Ci sono errori che un calciatore vorrebbe cancellare all'istante, ma che finiscono inevitabilmente per entrare nella storia di una partita. È quanto accaduto a Francisco Moura durante la sfida di Coppa del Portogallo tra il Porto e il Paredes, formazione militante nella terza serie, in un match che ha regalato emozioni ben oltre il risultato finale.

Un rinvio (o un appoggio all'indietro) che diventa un autogol senza precedenti

Il giocatore di Farioli è stato protagonista di uno degli episodi più clamorosi della stagione. Nel tentativo di allontanare il pallone dopo un calcio d'angolo, Moura ha colpito malissimo la sfera con l'interno del piede, spedendola incredibilmente nella propria porta. Nessun rimbalzo irregolare o deviazione a giustificare l'errore: una giocata completamente sbagliata che ha consentito al Paredes di trovare il pareggio, facendo esplodere di sorpresa i tifosi presenti sugli spalti.

Le lacrime e il sostegno di tutti

Il difensore portoghese, visibilmente sconvolto per quanto accaduto, non è riuscito a trattenere le lacrime al termine dell'azione. Le immagini hanno mostrato un Moura profondamente provato, immediatamente consolato dai compagni di squadra ma anche dagli stessi avversari, che hanno voluto rincuorarlo in un momento così difficile. Dagli spalti è arrivato inoltre un lungo applauso, mentre il classe 1999 ha chiesto il cambio, poi accordato qualche minuto dopo. Per il Porto la serata si è poi chiusa con il sorriso grazie al successo ai calci di rigore, ma nella memoria rimarrà solo questo episodio.