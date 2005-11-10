Finisce anzitempo l’avventura di Pietro Nicolato sulla panchina della Lettonia. Il commissario tecnico infatti è stato esonerato dopo appena cinque vittorie e dieci pareggi in trenta partite disputate. Risultati ritenuti non soddisfacenti dal presidente della Federcalcio lettone Vadims Lasenko che ha commentato:

"Sotto la guida di Paolo Nicolato - dichiara il numero uno del calcio lettone - lo stile di gioco della nazionale lettone è migliorato. L'impatto completo di tali cambiamenti andrà valutato su un periodo più lungo e siamo convinti che i semi gettati porteranno i loro frutti. Tuttavia, lo stile di gioco da solo non basta e la nazionale lettone deve fissare obiettivi sportivi più alti e puntare a risultati migliori rispetto a quelli conseguiti".