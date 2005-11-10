A soli 16 anni Ebrima Tunkara si sta prendendo la scena nel calcio giovanile internazionale. Il centrocampista del Barcellona ha illuminato il debutto della Spagna al Mondiale Under 17 in Qatar con un gol su punizione e un assist nel 5-0 rifilato alla Cina, confermando di essere uno dei prospetti più promettenti del panorama europeo. Un'esplosione che, però, arriva al termine di un percorso tutt'altro che semplice.

Dalla povertà in Gambia a La Masia

Prima del Barcellona c'erano le strade di Lamoi, in Gambia, dove Tunkara giocava a calcio scalzo insieme agli amici utilizzando due pali come porte. "Giocavamo scalzi per strada", aveva raccontato alla Federcalcio spagnola, ricordando anche i lunghi chilometri percorsi ogni giorno a piedi per raggiungere la scuola. La svolta arrivò quando il padre si trasferì in Spagna per costruire un futuro migliore alla famiglia. Ebrima lo raggiunse a sette anni a Mataró, dove iniziò a giocare nel Cerdanyola. Il Barcellona lo notò subito, anche se il primo provino non andò a buon fine. Alla seconda occasione, invece, arrivò l'ingresso a La Masia, punto di partenza della sua crescita.

L'esplosione e il sogno della Nazionale

La scalata è stata rapidissima. A gennaio 2026 ha firmato il primo contratto da professionista con il Barcellona, debuttando poco dopo con la squadra B ad appena 15 anni. In estate Hansi Flick lo ha aggregato al gruppo della prima squadra, facendolo esordire nell'amichevole contro il Birmingham City. Mancino, brillante nell'uno contro uno e dotato di grande visione di gioco, Tunkara è stato nominato miglior giocatore dell'Europeo Under 17 dopo aver servito quattro assist. Ora è arrivata anche la consacrazione mondiale. "Sono molto orgoglioso della partita che abbiamo fatto", ha dichiarato dopo il successo sulla Cina. Poi il pensiero è andato alla famiglia: "Devo tutto ai miei parenti, mi hanno sostenuto fin dal primo minuto". E alla domanda su chi avrebbe chiamato per primo dopo il match, la risposta è stata immediata: "Mio padre. Gli dirò che abbiamo vinto 5-0 e spero sia orgoglioso di me".