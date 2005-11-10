Il calciatore del Paris Saint-Germain Senny Mayulu ha raccontato le sue sensazioni dopo il debutto in Nazionale maggiore: "Onestamente, no. Ero stato convocato nell'Under 21 e mi stavo preparando a giocare le amichevoli con loro. Quando ho visto che c'erano degli infortunati, mi sono detto: 'Magari...'. Zidane? Innanzitutto mi ha fatto i complimenti. Mi ha detto che stavo andando bene, che dovevo continuare a lavorare e restare me stesso, senza mettermi troppa pressione.

Il mister mi ha mandato a scaldare e, un minuto dopo, mi ha detto: 'Vai, entra'. Non ho avuto nemmeno il tempo di rifletterci troppo. Zaire-Emery? Abbiamo fatto tanta gavetta insieme da ragazzini, quindi è inevitabile ripensare a tutti quei momenti condivisi.

Mio nonno? A lui dobbiamo tutto: ha passato anni ad allenarci appena tornato dal lavoro".