Il tecnico del Manchester United Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa all'anti-vigilia della sfida contro il Liverpool. Fra gli argomenti trattati anche il perché, secondo lui, questa squadra (nonostante i valori individuali) ha sempre reso meno rispetto alle aspettative: "Onestamente, non ci penso troppo. Se vogliamo creare qualcosa di diverso e positivo, di cui la gente possa andare fiera, dobbiamo costruire il nostro percorso qui.

Sentiamo già un grande sostegno: tutti vogliono che iniziamo a lavorare. Non serve a nulla guardare al passato; pensare a ciò che è successo ieri non porta alcun beneficio. Bisogna sempre andare avanti: come dicevo ai giocatori, la cosa più importante è pensare a ciò che verrà dopo, proprio come nel calcio l'azione più significativa è sempre quella successiva. Non si può restare ancorati al passato.

Sono molto fiducioso. Il primo approccio con i giocatori è stato estremamente positivo, così come con lo staff e con tutto il club; sentiamo il loro supporto e siamo pronti a lavorare duramente per aiutare i calciatori a rendere al meglio. È questa la cosa più importante, la nostra priorità assoluta".