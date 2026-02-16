Il Porto torna al successo, Farioli: "Dedicato al Presidente dei Presidenti e a Samu"

Vittoria sofferta ma significativa per il Porto, che ha superato per 1-0 il Nacional in una gara intensa e carica di emozioni. Nel post-partita, il tecnico Francesco Farioli ha analizzato il successo, soffermandosi non solo sugli aspetti tecnici ma anche su quelli umani.

"Prima di tutto, oggi è un giorno molto speciale per il club", ha dichiarato l’allenatore. "Questa vittoria è dedicata alla memoria del 'Presidente dei Presidenti', Pinto da Costa. Siamo felici di poterla condividere e di dedicarla al suo lascito e alla sua famiglia". Farioli ha poi aggiunto un pensiero per Samu: "È stata una settimana molto difficile per tutti noi, soprattutto per lui. Sapevamo che ci stava guardando da casa: era importante trasmettergli le giuste vibrazioni".

Decisivo l’ingresso di Gabri Veiga, autore dell’assist per il gol di Jan Bednarek. "Gabri ha già dimostrato la sua qualità nei cross. Abbiamo accelerato la sostituzione ed è andata benissimo: il primo pallone che ha toccato è stato un traversone perfetto. E Jan, come sempre, ha avuto un grande impatto sulle palle inattive". Parole di elogio anche per Zaidu Sanusi: "Non giocava titolare da settimane, credo dall’ultima a Utrecht. In un momento di necessità si è fatto trovare pronto, con una prestazione molto solida sia in fase offensiva che difensiva".

Infine, l’analisi tattica: "Partite come questa richiedono pazienza e precisione. Il gioco è stato sotto controllo, anche dopo l’1-0. Era fondamentale non concedere transizioni a una squadra organizzata come il Nacional. Nel complesso, la valutazione è positiva"։