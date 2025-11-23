Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eredivisie, in vetta perdono tutte e il PSV fa il vuoto: classifica e risultati dopo 13 giornate

Daniele Najjar
Oggi alle 21:00Calcio estero
Successo esterno del PSV Eindhoven contro il NAC Breda: decisivo il gol di Til al 36'. Cade l'Ajax in casa: 1-2 contro l'Excelsior: doppietta di Naujoks fra il 37' ed il 47', inutile la rete di Dolberg al 59'. Cade anche il Feyenoord - 2-4 contro il NEC in casa - così come l'AZ che viene superato 3-1 dall'Heerenveen.

I risultati della 13^ giornata in Eredivisie
NAC-PSV 0-1
Volendam-Twente 1-1
Ajax-Excelsior 1-2
Sparta Rotterdam-Fortuna Sittard 1-1
Heracles-Go Ahead Eagles 4-2
Heerenveen-AZ 3-1
Telstar-Utrecht 1-1
Feyenoord-NEC 2-4
Groningen-Zwolle 2-2

La classifica in Eredivisie
1. PSV Eindhoven 34 punti
2. Feyenoord 28
3. AZ 24
4. NEC 21
5. Utrecht 20
6. Ajax 20
7. Groningen 20
8. Twente 17
9. Heerenveen 17
10. Fortuna Sittard 17
11. Sparta Rotterdam 17
12. Go Ahead Eagles 16
13. Volendam 14
14. Excelsior 13
15. Zwolle 13
16. NAC 12
17. Heracles 12
18. Telstar 10

La classifica marcatori in Eredivisie
13 gol: Ueda (Feyenoord)
9 gol: Til (PSV Eindhoven)
8 gol: Saibari (PSV Eindhoven)
7 gol: Hornkamp (Heracles) e Parrott (AZ)

