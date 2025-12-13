Palmer gol, Salah assist. I più attesi non deludono e trascinano Chelsea e Liverpool

La sedicesima giornata di Premier League si è aperta con due sfide interessanti. Il Chelsea dimentica la sconfitta contro l'Atalanta in Champions e si sbarazza agevolmente dell'Everton grazie a un ritrovato Cole Palmer: l'inglese, tornato dopo l'ennesimo stop per infortunio, sblocca la sfida nel primo tempo e guida i suoi al successo. Di Malo Gusto il gol del raddoppio nel recupero della prima frazione.

Ad Anfield c'era grande attesa per Salah. L'egiziano parte in panchina e osserva il Liverpool passare in vantaggio sul Brighton dopo 47 secondi grazie ad Ekitike, poi entra in campo per l'infortunio di Gomez e nella ripresa fornisce all'attaccante francese l'assist per la doppietta personale. Il caso - forse - è alle spalle, pace fatta con Arne Slot.

Chelsea - Everton 2-0

Liverpool - Brighton 2-0

Classifica

Arsenal 33

Manchester City 31

Aston Villa 30

Chelsea 28

Crystal Palace 26

Liverpool 26

Manchester United 25

Everton 24

Brighton 23

Sunderland 23

Tottenham 22

Newcastle 22

Bournemouth 20

Brentford 19

Fulham 17

Leeds 15

Nottingham 15

West Ham 13

Burnley 10

Wolverhampton 2