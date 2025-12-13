Palmer gol, Salah assist. I più attesi non deludono e trascinano Chelsea e Liverpool
La sedicesima giornata di Premier League si è aperta con due sfide interessanti. Il Chelsea dimentica la sconfitta contro l'Atalanta in Champions e si sbarazza agevolmente dell'Everton grazie a un ritrovato Cole Palmer: l'inglese, tornato dopo l'ennesimo stop per infortunio, sblocca la sfida nel primo tempo e guida i suoi al successo. Di Malo Gusto il gol del raddoppio nel recupero della prima frazione.
Ad Anfield c'era grande attesa per Salah. L'egiziano parte in panchina e osserva il Liverpool passare in vantaggio sul Brighton dopo 47 secondi grazie ad Ekitike, poi entra in campo per l'infortunio di Gomez e nella ripresa fornisce all'attaccante francese l'assist per la doppietta personale. Il caso - forse - è alle spalle, pace fatta con Arne Slot.
Chelsea - Everton 2-0
Liverpool - Brighton 2-0
Burnley - Fulham
Arsenal - Wolves
Crystal Palace - Manchester City
Nottingham - Tottenham
Sunderland - Newcastle
West Ham - Aston Villa
Brentford - Leeds
Manchester Utd - Bournemouth
Classifica
Arsenal 33
Manchester City 31
Aston Villa 30
Chelsea 28
Crystal Palace 26
Liverpool 26
Manchester United 25
Everton 24
Brighton 23
Sunderland 23
Tottenham 22
Newcastle 22
Bournemouth 20
Brentford 19
Fulham 17
Leeds 15
Nottingham 15
West Ham 13
Burnley 10
Wolverhampton 2