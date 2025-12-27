Premier League, l'Arsenal risponde al City: 2-1 al Brighton. Wirtz, 1° gol e Liverpool vincente
La 18a giornata di Premier League prosegue e i cinque match previsti per le ore 16:00 sono giunti al termine. Si parte dall'Arsenal: con il fiato del City sul collo, la banda di Arteta non ha tremato e invece ha valicato il Brighton 2-1 in casa: Odegaard e l'autogol di Rutter hanno deciso l'incontro e riportato i Gunners in vetta con 42 punti. Citizens rispediti al secondo posto.
Nel giorno del ricordo di Diogo Jota, scomparso lo scorso luglio e doppio ex di Liverpool e Wolverhampton, i Reds agguantano il successo (2-1) ad Anfield. A cavallo del primo gol con la maglia Red di Florian Wirtz dopo 18 turni di campionato inglese.
Il Fulham si conferma e dopo il successo sul Nottingham Forest trova anche quello esterno contro il West Ham (1-0), agganciando Crystal Palace e Brentford a 26 punti. Proprio le Bees demoliscono il Bournemouth 4-1, con il gol bandiera del solito Semenyo per le Cherries. Roboante la tripletta di Schade che cala il poker.
Pari e patta, ma a reti bianche, tra Burnley ed Everton: i Toffees orfani di Grealish non vanno oltre lo 0-0 contro la neopromossa che invece strappa un punto d'oro.
PREMIER LEAGUE - 18ª GIORNATA
Manchester United - Newcastle 1-0
Nottingham Forest - Manchester City 1-2
Arsenal - Brighton 2-1
Brentford - Bournemouth 3-1
Burnley - Everton 0-0
Liverpool - Wolverhampton 2-1
West Ham - Fulham 0-1
Chelsea - Aston Villa (27 dicembre, ore 18.30)
Sunderland - Leeds (28 dicembre, ore 15)
Crystal Palace - Tottenham (28 dicembre, ore 17.30)
CLASSIFICA
1. Arsenal 42 punti
2. Manchester City 40
3. Aston Villa 36
4. Liverpool 32
5. Chelsea 29*
6. Manchester United 29
7. Sunderland 27*
8. Brentford 26
9. Crystal Palace 26*
10. Fulham 26
11. Everton 25
12. Brighton 24
13. Newcastle 23
14. Tottenham 22*
15. Bournemouth 22
16. Leeds 19*
17. Nottingham Forest 18
18. West Ham 13
19. Burnley 12
20. Wolverhampton 2
*una gara in meno
MARCATORI
19 reti: Haaland (Manchester City)
11 reti: Igor Thiago (Brentford)
9 reti: Semenyo (Bournemouth)
8 reti: Ekitike (Liverpool)
7 reti: Rogers (Aston Villa), Welbeck (Brighton), Calvert-Lewin (Leeds), Foden (Manchester City), Woltemade (Newcastle), Richarlison (Tottenham)
6 reti: Mbeumo (Manchester United)