PSG, Luis Enrique su Dembélé: "In 25 minuti un assist e un gol, non serviva giocare di più"

Il PSG supera lo Strasburgo per 3-1 e Luis Enrique promuove la prestazione di Ousmane Dembélé, decisivo dopo il suo ingresso nella ripresa. L'allenatore spagnolo ha elogiato l'impatto dell'attaccante, capace di cambiare il volto della partita nonostante il rigore sbagliato. Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in trasferta, il tecnico del PSG ha spiegato l'importanza dei giocatori subentrati. Su Dembélé, Luis Enrique ha raccontato: "Gli ho detto: 'Se giochi 25 minuti per fare un assist e segnare un gol, non hai bisogno di giocare di più. È sufficiente'". L'attaccante, tuttavia, era contrariato per aver fallito un calcio di rigore. Un errore che si inserisce in un bilancio stagionale complicato per il PSG dagli undici metri: la squadra ha trasformato soltanto uno dei quattro penalty calciati.

Rigori, il PSG cerca uno specialista

Luis Enrique ha riconosciuto le difficoltà della squadra nella scelta del rigorista, pur ribadendo di avere a disposizione diversi giocatori capaci di assumersi la responsabilità della conclusione. "Abbiamo molti giocatori che possono calciare, ma è vero che ci manca uno specialista. Con Vitinha e Ousmane ci sono diversi giocatori che possono tirare i rigori", ha spiegato l'allenatore.

Il tecnico ha infine sottolineato quanto sia importante sapersi adattare nel corso della stagione per raggiungere gli obiettivi: "Per arrivare ai risultati e ai trofei, devi giocare in modo diverso, in modo speciale". La vittoria contro lo Strasburgo conferma così il valore delle alternative a disposizione del PSG, con Dembélé protagonista di un ingresso determinante nonostante l'errore dal dischetto.