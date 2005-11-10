Il PSG coccola Kvaratskhelia dopo la rottura del crociato: pronto il rinnovo fino al 2032

La stagione di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere terminata. L’esterno georgiano del Paris Saint-Germain ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nella sfida di Champions League contro il Barcellona, vinta dai parigini per 4-2. Un infortunio pesante che costringerà il numero 7 del PSG a un lungo stop: l’operazione è prevista entro la fine del mese e solo dopo l’intervento sarà possibile stabilire con precisione i tempi di recupero.

Nonostante il grave problema fisico, però, il club francese non ha intenzione di interrompere il progetto legato all’ex Napoli. Il PSG vuole infatti proseguire le trattative per il rinnovo del contratto, già avviate nelle scorse settimane: la volontà della società è quella di estendere l’accordo con Kvaratskhelia fino al 2032. Resta da trovare l’intesa definitiva sulle condizioni economiche; il georgiano arriva da due stagioni di altissimo livello e la sua valutazione è cresciuta, anche se il PSG vuole mantenere equilibrio nella gestione degli ingaggi e rispettare i propri parametri finanziari.

Sul campo, invece, la dirigenza punta sulla forza del gruppo per superare l’assenza dell’esterno. Nessuna rivoluzione immediata: spazio alle alternative già presenti in rosa, con particolare attenzione a Godts, Maghnes Akliouche e Ferran Torres, chiamati ad assumersi maggiori responsabilità nel reparto offensivo. Solo se le prossime settimane non dovessero offrire risposte convincenti, il club potrebbe valutare eventuali opportunità nel mercato invernale.