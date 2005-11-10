PSG, Hakimi: "Vogliamo far vedere che siamo anche una delle migliori squadre al mondo"
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Andrea Piras
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Oggi alle 14:41Calcio estero
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21.10.2026 14:41Calcio estero
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Al termine del match vinto contro il Barcellona, il difensore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi ha commentato: "Quando giochi contro questo tipo di squadra, vuoi dimostrare loro che siamo noi i campioni e che vogliamo continuare a vincere. Vogliamo far vedere che siamo anche una delle migliori squadre al mondo, forse addirittura la migliore in questo momento.
Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Affrontavamo una delle migliori squadre al mondo, che in questa stagione non aveva ancora perso. Ma la nostra squadra è incredibile".
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