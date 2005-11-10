Il riconoscimento come miglior club della stagione 2026 ha riempito d’orgoglio il Paris Saint-Germain. Il presidente Nasser Al-Khelaïfi ha commentato il secondo successo consecutivo del club parigino nella categoria del Pallone d’Oro, sottolineando il valore del lavoro portato avanti da tutta la società: "È un’immensa soddisfazione per il PSG ricevere questo premio come Club della stagione per il secondo anno consecutivo. Questo trofeo premia il duro lavoro e gli standard elevati di tutti i membri del club, dal nostro allenatore Luis Enrique e il suo staff al nostro consigliere sportivo Luis Campos, passando per i giocatori e tutte le persone che lavorano ogni giorno affinché il PSG continui a crescere e a brillare", ha dichiarato il numero uno del club.

Al-Khelaïfi ha poi evidenziato anche i numerosi attestati di stima ricevuti dai calciatori parigini, nonostante nessuno sia riuscito a entrare sul podio. "Vedere così tanti nostri giocatori in lizza è un onore, ma è anche il riflesso della nostra forza: un gruppo unito da un’ambizione comune".

Infine, il presidente del PSG ha voluto ringraziare i tifosi e ribadire la volontà di proseguire il progetto a lungo termine: "Continueremo a costruire con pazienza e determinazione, facendo crescere il club, Parigi e la Francia nel mondo".