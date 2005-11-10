Il Liverpool pesca in Brasile per l'area scout: tesserato l'ucraino Fedchenkov
Simone Lorini
Il Liverpool ha definito l'ingaggio dell'osservatore ucraino Andriy Fedchenkov, attualmente in forza al Flamengo, con il suo arrivo ad Anfield programmato per la finestra di mercato di gennaio 2027. Il trentenne dirigente occupa al momento la carica di capo dell'area scouting del club brasiliano, dove continuerà a operare regolarmente per i prossimi mesi prima di compiere il salto definitivo nel calcio inglese.
Secondo quanto riportato da ESPN Brasil, Fedchenkov rispetterà integralmente l'accordo in essere con la società di Rio de Janeiro, il cui contratto scadrà a dicembre 2026. Solo dopo la naturale conclusione del suo mandato in Brasile, il dirigente si trasferirà in Inghilterra per mettere la propria competenza al servizio della struttura di reclutamento dei Reds.
Nonostante la giovane età, lo scout ucraino vanta già un bagaglio di esperienze internazionali di primo livello. Nel corso della sua carriera ha infatti ricoperto il ruolo di osservatore al Cardiff tra il 2024 e il 2025, allo Shakhtar Donetsk dal 2018 al 2021, al Karpaty Lviv tra il 2016 e il 2018, oltre a una parentesi in Grecia tra le file del PAOK dal 2021 al 2023.