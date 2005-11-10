Messi Cup, tutti i risultati della seconda giornata: Inter U16 sconfitta 4-0 dal Chelsea

La Messi Cup entra nel vivo a Miami, con Leo Messi spettatore speciale di una seconda giornata ricca di gol e risultati importanti. Il campione argentino ha seguito diversi incontri, tra cui quelli dell’Inter Miami CF, il suo club, e del Newell’s Old Boys, squadra nella quale aveva giocato prima di trasferirsi al Barcellona. Sul campo si affrontano 16 settori giovanili tra i più prestigiosi al mondo, con calciatori della categoria Under 16, generalmente tra i 14 e i 15 anni. Il torneo riunisce talenti provenienti da nove Paesi e tre continenti, offrendo ai giovani la possibilità di misurarsi con alcune delle migliori accademie internazionali. Come rappresentante del calcio italiano, c'è l'Inter.

I risultati della seconda giornata

Tra i risultati della seconda giornata spiccano il 4-0 del Chelsea sull’Inter e il 2-0 del River Plate sull’Ajax, firmato dalla doppietta di Fiorotto. Le due squadre condividono la vetta del Gruppo A con quattro punti. Nel Gruppo B, il Barcellona ha superato 4-1 l’Arsenal, mentre Palmeiras e Newell’s Old Boys hanno pareggiato 1-1. Nel Gruppo C, Atlético Madrid e Independiente del Valle hanno chiuso sull’1-1, mentre il Benfica ha battuto 3-0 l’Inter Miami. Spettacolo nel Gruppo D, dove il Flamengo ha rimontato il Manchester City imponendosi 4-2. Il Boca Juniors ha invece superato 3-1 la UE Cornellà, confermandosi capolista a punteggio pieno con sei punti.

Si giocherà fino al 1° novembre

La terza giornata, in programma martedì 27 ottobre, propone sfide decisive per la qualificazione. Riflettori puntati su Boca Juniors-Flamengo, confronto diretto per il primato nel Gruppo D, e Barcellona-Newell’s Old Boys, partita dal significato speciale per Messi. Attenzione anche ad Atlético Madrid-Inter Miami e agli incroci del Gruppo A, con River Plate-Inter e Chelsea-Ajax. La competizione proseguirà fino al 1° novembre, con un calendario complessivo di 48 partite. Per questi giovani, il torneo rappresenta un’importante vetrina internazionale e l’occasione per mostrare il proprio talento davanti a osservatori e appassionati.