Maresca vuole più giocatori del City in lizza per il Pallone d'Oro nel 2027

L'allenatore del Manchester City Enzo Maresca ha auspicato una presenza maggiore dei propri calciatori tra le prime dieci posizioni del Pallone d'Oro, a seguito della rappresentanza ridotta del club nelle graduatorie del prestigioso riconoscimento individuale. "Diamo pieno merito ai nostri giocatori, questo tipo di premi è una diretta conseguenza del lavoro svolto dalla società. Ci auguriamo che in futuro ci possano essere più nostri tesserati nelle prime dieci posizioni", ha dichiarato Maresca, sottolineando quanto i traguardi personali derivino dai successi collettivi.

"Il PSG ha vinto la Champions League negli ultimi due anni, per questo è così rappresentato"

Il tecnico dei Citizens ha inoltre analizzato la presenza limitata dei protagonisti della Premier League nelle fasi finali della votazione, evidenziando il dominio delle grandi potenze del continente come Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcellona. "Il PSG ha vinto la Champions League negli ultimi due anni, per questo ci sono così tanti loro elementi in classifica", ha osservato l'allenatore italiano.

Maresca ha comunque espresso soddisfazione per l'esito finale dell'assegnazione, evidenziando come la vittoria di un calciatore inglese rappresenti un motivo di orgoglio complessivo: «Il fatto che alla fine a trionfare sia stato un giocatore inglese fa sì che tutti siano felici», ha concluso il manager del City.