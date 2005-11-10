Manchester United, Carrick confermato: il club crede che possa risalire la china

Il Manchester United ha deciso di concedere a Michael Carrick e al suo staff tecnico l'opportunità di invertire la rotta e risollevare le sorti della squadra in questa stagione, secondo quanto riportato da Chris Wheeler del Daily Mail. Questa mossa offre all'allenatore inglese la possibilità di riportare stabilità all'interno dello spogliatoio, in un momento di crescente pressione alimentato da una serie di risultati negativi e dal malcontento sempre più forte tra i tifosi.

Scelta la continuità, niente esonero: ma la pressione intorno al tecnico inglese resta alta

La scelta operata dalla dirigenza dei Red Devils indica che il club non intende procedere con un avvicendamento immediato in panchina, preferendo invece concedere a Carrick il tempo necessario per migliorare le prestazioni sul campo e la classifica. I vertici societari hanno così scelto la via della continuità gestionale, allontanando per il momento lo spauracchio di un esonero a freddo.

Nonostante la fiducia temporanea, la pressione attorno al tecnico resta altissima: Carrick sarà chiamato a dare una risposta immediata e tangibile già nei prossimi impegni, con l'obiettivo primario di restituire fiducia e certezze a tutto l'ambiente di Old Trafford.