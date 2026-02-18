Tchouameni: "Prestianni dice di aver detto maricones e non mono. Non cambia nulla"

Aurelien Tchouameni ha parlato dopo il successo del Real Madrid sul Benfica nell’andata dei playoff di Champions League, tornando anche sull’episodio che ha coinvolto Vinicius Junior e Gianluca Prestianni. Il francese ha espresso amarezza per quanto accaduto: "La verità è che queste cose non possono succedere. Ci hanno detto che Prestianni gli ha detto ‘mono’ (scimmia) coprendosi la bocca con la maglia. Poi lui sostiene di non averlo detto, di aver detto 'maricones' (fr....), ma non cambia nulla. Ne abbiamo parlato come squadra e Vini ci ha detto che dovevamo continuare a giocare. Non so cos’altro dire. Ne parleremo ancora, ma questo non può succedere".

Il centrocampista ha spiegato anche il confronto avuto con Arbeloa: "Se c’è un problema, usciamo tutti insieme come squadra. Ne abbiamo discusso e abbiamo deciso che dovevamo giocare. Lo abbiamo fatto e abbiamo vinto. Ora pensiamo al Bernabéu".

Al di là delle polemiche, Tchouameni ha sottolineato il peso della vittoria: "È molto difficile giocare qui, con questo pubblico e contro questa squadra. I primi 15 minuti sono durissimi, ma abbiamo disputato una grande partita, siamo stati uniti, ed è la cosa più importante. Se continuiamo così, vinceremo tante partite: vincendo i duelli, recuperando palloni…".. Infine, un elogio agli attaccanti: "Vini e Kylian hanno pressato tanto, sono un esempio per tutti. Con la loro qualità possiamo ottenere grandi risultati. Vincere così ci dà fiducia".