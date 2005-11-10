Manchester United, occhi su Fermin Lopez: prezzo già fissato. Ci sono altri due top club

Il Manchester United guarda in casa Barcellona in vista della prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Red Devils avrebbero manifestato interesse per Fermin Lopez, ventitreenne valutato circa 70 milioni di sterline (oltre 80 milioni di euro). Una cifra importante anche perché sul giocatore non ci sarebbe soltanto lo United: il centrocampista offensivo piace infatti anche al Chelsea e al Paris Saint-Germain, con la possibilità che intorno al suo nome possa accendersi una vera e propria corsa nel mercato di gennaio.

Lo United cerca rinforzi in attacco: piace anche Calvert-Lewin

La necessità di intervenire nel reparto offensivo sarebbe legata anche ai problemi fisici che continuano a condizionare Benjamin Sesko. Fermin Lopez rappresenterebbe una soluzione differente per caratteristiche, capace di aumentare qualità e alternative nella fase offensiva. Non sarebbe comunque l'unico nome seguito dal Manchester United: tra i profili finiti nel mirino ci sarebbe anche Dominic Calvert-Lewin, attaccante del Leeds. La dirigenza dei Red Devils starebbe dunque valutando più possibilità per rinforzare la squadra già durante il mercato invernale.