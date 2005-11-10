Barcellona, attento: su Fermin Lopez può scatenarsi un'asta tra Premier e Ligue 1

La crescita di Fermin Lopez sembra inarrestabile. Stagione dopo stagione, il centrocampista spagnolo si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel Barcellona di Hansi Flick, diventando una delle pedine più preziose del reparto offensivo blaugrana nonostante la forte concorrenza interna. Il classe 2003 ha iniziato la stagione 2026/27 in modo straordinario: 5 gol e 4 assist in 12 presenze complessive tra tutte le competizioni, un rendimento che ha ancora più valore considerando il lungo stop vissuto la scorsa estate, quando una frattura al quinto metatarso del piede destro lo ha costretto a un intervento chirurgico e gli ha fatto saltare il Mondiale.

Fermín è tornato con una motivazione speciale. Mentre i compagni impegnati con la Spagna si godevano ancora le vacanze dopo il trionfo iridato, il centrocampista ha lavorato per recuperare terreno ed è diventato rapidamente uno dei motori del gioco del Barça.

Tanti club interessati

Secondo quanto riportato da Marca, il suo rendimento ha attirato l'attenzione del Manchester United, che avrebbe chiesto informazioni sia per Fermín López sia per Pablo Barrios dell'Atletico Madrid. Al momento, però, non risultano trattative avviate: il Barcellona, che già è a conoscenza dell'interesse del PSG, non ha intenzione di privarsi del proprio talento, legato al club fino al 2031 e considerato una risorsa fondamentale per Flick. Le sue caratteristiche sono uniche: capacità di giocare tra le linee, qualità nell'ultimo passaggio e una sorprendente abilità negli inserimenti offensivi.

La situazione economica del Barça, però, potrebbe portare a qualche sacrificio nei prossimi mesi. Il club catalano dovrà alleggerire il monte ingaggi e, tra gennaio e la prossima estate, potrebbe ascoltare offerte per alcuni titolari. Tra i nomi indicati come possibili partenti c'è Jules Koundé, già accostato a un addio nell'ultima sessione di mercato.