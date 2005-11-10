Lilla-Galatasaray, le formazioni ufficiali: caccia ai primi punti, i turchi con Osimhen davanti

Dopo due sconfitte nelle prime due giornate della Champions League 2026/27, il Galatasaray cerca il riscatto sul campo del Lilla allenato da Davide Ancelotti. Anche i francesi sono ancora fermi a quota zero, rendendo la sfida del Pierre-Mauroy già decisiva per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

Okan Buruk si affida ancora una volta a Victor Osimhen come terminale offensivo del 4-2-3-1. Alle sue spalle agiranno Akgun, Batrakov e Yilmaz, con la diga di centrocampo composta dagli ex Serie A Lucas Torreira e Gabriel Sara. In difesa spazio a Davinson Sanchez e Bardakci davanti al portiere Cakir. Partono invece dalla panchina Wilfried Singo e Mario Lemina, mentre Rafael Leao è costretto a dare forfait per un infortunio.

Davide Ancelotti risponde con il 4-3-3: Ozer tra i pali; linea difensiva formata da Goffi, Ngoy, Alexsandro e Verdonk. In mediana ci saranno Mukau, Bentaleb e André, mentre il tridente offensivo vedrà Bakwa e Diaoune ai lati di Haraldsson.

Le formazioni ufficiali

Lilla (4-3-3): Ozer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk; Mukau, Bentaleb, Andre; Bakwa, Haraldsson, Diaoune.

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Osimhen.