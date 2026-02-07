Barcellona-Maiorca, formazioni ufficiali: Flick lascia in panchina De Jong
Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Maiorca, valida per la 23ª giornata de LaLiga:
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde; Casado, Fermin; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Hansi Flick.
MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Mascaell, Samu Costa; Morey, Torre, Virgili; Muriqi. All. Jagoba Arrasate.
Venerdì 6 febbraio
Celta Vigo - Osasuna 1-2
Sabato 7 febbraio
Barcellona - Maiorca
Siviglia - Girona
Real Sociedad - Elche
Domenica 8 febbraio
Alavés - Getafe
Athletic Bilbao - Levante
Atlético Madrid - Betis Siviglia
Valencia - Real Madrid
Lunedì 9 febbraio
Villarreal - Espanyol
Rinviata a data da destinarsi
Rayo Vallecano - Oviedo
CLASSIFICA
1. Barcellona 55
2. Real Madrid 54
3. Atlético Madrid 45
4. Villarreal 42
5. Betis Siviglia 35
6. Espanyol 34
7. Celta Vigo 33
8. Osasuna 29
9. Real Sociedad 28
10. Alavés 25
11. Athletic Bilbao 25
12. Girona 25
13. Elche 24
14. Maiorca 24
15. Siviglia 24
16. Valencia 23
17. Getafe 23
18. Rayo Vallecano 22
19. Levante 18
20. Oviedo 16
MARCATORI
22 reti: Mbappé (Real Madrid)
15 reti: Muriqi (Maiorca)
12 reti: Ferran Torres (Barcellona)
11 reti: Budimir (Osasuna)
9 reti: Yamal e Lewandowski (Barcellona), Borja Iglesias (Celta)