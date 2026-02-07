Effetto Carrick: il Man United batte anche il Tottenham e fa esordire il figlio del traghettatore

Quarta vittoria consecutiva per il Manchester United, che stavolta ha la meglio del Tottenham. Un 2-0 all'inglese, con rete di Mbeumo al 38 e di Bruno Fernandes all'81'. Partita in discesa per i red devils che hanno giocato per oltre un'ora in superiorità numerica per l'espulsione di Romero al 29'.

Effetto Michael Carrick: dal suo avvento in panchina, lo United ha vinto tutte le partite, peraltro gare di un certo coefficiente di difficoltà: il derby contro il City, la sfida all'Emirates contro l'Arsenal capolista, la partita vinta al 94' contro il Fulham dopo che i cottagers avevano pareggiato al 91' e infine la sfida con gli Spurs, che qualche mese fa vinsero l'Europa League proprio contro lo United.

Curiosità: al 92' Carrick ha fatto entrare in campo Tyler Fletcher, 18 anni e figlio di Darren Fletcher che è stato compagno di squadra del tecnico nonché traghettatore dello United dopo l'esonero di Ruben Amorim, guidando la squadra nelle partite contro Burnley e Brighton.

E ora? Mercoledì il Man United andrà a giocare contro il West Ham, a Londra. In caso di vittoria, la quinta consecutiva, il popolare tifoso Frank Ilett, divenuto noto per la scelta di non tagliarsi i capelli fino a che la squadra non vincerà 5 gare di fila, dovrà chiamare il suo barbiere. 493 giorni dopo l'ultimo taglio di capelli.

La 25a giornata

Venerdì 6 febbraio

Leeds - Nottingham Forest 3-1

Sabato 7 febbraio

Manchester United - Tottenham 2-0

Arsenal - Sunderland

Bournemouth - Aston Villa

Burnley - West Ham

Fulham - Everton

Wolverhampton - Chelsea

Newcastle - Brentford

Domenica 8 febbraio

Brighton - Crystal Palace

Liverpool - Manchester City

CLASSIFICA

1. Arsenal 53

2. Manchester City 47

3. Aston Villa 46

4. Manchester United 44

5. Chelsea 40

6. Liverpool 39

7. Brentford 36

8. Sunderland 36

9. Fulham 34

10. Everton 34

11. Newcastle 33

12. Bournemouth 33

13. Brighton 31

14. Tottenham 29

15. Crystal Palace 29

16. Leeds 29

17. Nottingham Forest 26

18. West Ham 20

19. Burnley 15

20. Wolverhampton 8

MARCATORI

20 reti: Haaland (Manchester City)

16 reti: Igor Thiago (Brentford)

12 reti: Semenyo (Manchester City)

10 reti: Ekitike (Liverpool) e Calvert-Lewin (Leeds)

9 reti: Joao Pedro (Chelsea) e Mbeumo (Manchester United)