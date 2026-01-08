Simeone ha fiducia a tempo indeterminato, Alonso già a rischio: sarà un altro derby teso

Sono passati quindici anni da quando Diego Simeone riportò il derby della capitale a Madrid nelle mani dell’Atletico, e da allora non si è più perso uno scontro diretto. Il bilancio parla chiaro: 48 partite contro il Real, contando anche l’amichevole storica del 7-3 a New Jersey, con 13 vittorie, 15 pareggi e 20 sconfitte. Ma più che i numeri singoli, è l’impatto complessivo del Cholo a impressionare: il club è cresciuto a livello sportivo ed economico, con risultati migliori, ricavi più alti, uno stadio rinnovato e giocatori più competitivi. Curiosamente, in questi quindici anni l’Atletico ha investito più del Real Madrid sul mercato, 1,61 miliardi contro 1,58, pur vendendo più degli avversari. L’unico neo resta la Champions, con due finali perse e tre eliminazioni dolorose contro i rivali di sempre.

Alla Supercoppa l’Atlético si presenta con una rosa completa e competitiva, piena di alternative quasi alla pari dei titolari, e con il morale alto dopo il 5-2 rifilato in casa al Madrid in campionato. Tra le note positive c’è la rinascita di Koke, mentre tra le ombre spicca il calo di Julian e il distacco siderale dai Blancos in campionato. I dati evidenziano come il Real sia superiore in quasi tutti i parametri della Liga e della Champions, ma a Gedda si gioca una partita secca, e in questa formula il Madrid difficilmente ha vinto senza difficoltà nell’era Simeone.

All’opposto c’è Xabi Alonso, in un contesto incerto e fragile: senza Mbappé, con assenze importanti e giocatori non pienamente convinti del suo progetto, il tecnico rischia che ogni partita sia l’ultima.. Per questo, sottolineano gli osservatori, "sottovalutare l’Atlético sarebbe un errore grave".