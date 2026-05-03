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Real Madrid-Espanyol 2-0, il Barcellona può vincere il campionato nel Clasico

Real Madrid-Espanyol 2-0, il Barcellona può vincere il campionato nel ClasicoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Daniele Najjar
ieri alle 23:01Calcio estero
Daniele Najjar

Una doppietta di Vinicius piega l'Espanyol: il Real Madrid vince 2-0 in trasferta e rimanda così la festa del Barcellona. Nel caso in cui i blancos non avessero vinto infatti, i blaugrana avrebbero infatti avuto la matematica certezza della vittoria del campionato. Che però potrebbe arrivare nel prossimo weekend. Che partita ci sarà? Il Clasico, ovviamente! Appuntamento al 10 maggio, ore 21: al nuovo Spotify Camp Nou la squadra di Flick può portare a casa il titolo proprio contro i rivali di sempre.

Il risultato
Espanyol-Real Madrid 0-2
55' e 66' Vinicius

Il programma completo
Girona - Maiorca 0-1
Villarreal - Levante 5-1
Valencia - Atlético Madrid 0-2
Alavés - Athletic Bilbao 2-4
Osasuna - Barcellona 1-2
Celta Vigo - Elche 3-1
Getafe - Rayo Vallecano 0-2
Betis - Oviedo 3-0
Espanyol - Real Madrid 0-2
Siviglia - Real Sociedad

La classifica de LaLiga
Barcellona 88 punti (34 partite giocate)
Real Madrid 77 (34)
Villarreal 68 (34)
Atl. Madrid 63 (34)
Betis 53 (34)
Celta Vigo 47 (34)
Getafe 44 (34)
Ath. Bilbao 44 (34)
Real Sociedad 43 (33)
Osasuna 42 (34)
Valencia 42 (34)
Rayo Vallecano 42 (34)
Espanyol 39 (34)
Elche 38 (34)
Maiorca 38 (34)
Girona 38 (34)
Alaves 36 (34)
Siviglia 34 (33)
Levante 33 (34)
Oviedo 28 (34)

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