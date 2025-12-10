Xabi Alonso rischia la panchina: dal sogno Klopp alla leggenda Raul, tutti i nomi per sostituirlo

Il Real Madrid si prepara a un confronto cruciale contro il Manchester City al Bernabéu, una sfida che potrebbe segnare il destino di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos. Un risultato negativo rischierebbe di chiudere anticipatamente il suo ciclo sulla panchina madrilena, mentre la stampa spagnola già ipotizza i possibili successori.

Tra i nomi più ricorrenti ci sono quello di Alvaro Arbeloa, che sta svolgendo un grande lavoro con il settore giovanile, e leggende del club come Zinedine Zidane e Raul González, quest’ultimo fresco di separazione dal Castilla e considerato un profilo interno molto gradito alla dirigenza. Non mancano, inoltre, suggestioni più esterne come Jurgen Klopp, attuale dirigente nel gruppo Red Bull che avrebbe la possibilità di liberarsi per un’offerta di un grande club europeo o della nazionale tedesca.

La sconfitta per 2-0 contro il Celta ha acceso ulteriormente i riflettori sull'operato di Alonso, gettando nuove ombre. In casa Real si valuta non solo l’esperienza in campo dei candidati, ma anche la capacità di guidare un gruppo ambizioso tra Liga e Champions League. La partita contro il City assume dunque una valenza doppia: non solo in termini di classifica e qualificazione europea, ma anche come test decisivo per il futuro della guida tecnica. Nei prossimi giorni, la dirigenza merengue dovrà fare chiarezza: confermare Alonso o dare il via a un nuovo ciclo.