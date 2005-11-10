Real-Villarreal non finisce più, Comesana: "Vinicius da rosso, non capisco di cosa si lamentino"

Santi Comesana punge ancora il Real Madrid. Nonostante la vittoria per 3-1 contro il Napoli in casa, nella zona mista dell'Estadio de la Cerámica, il centrocampista del Villarreal è tornato sull'episodio che ha portato all'espulsione di Vinicius Junior nel weekend: "Non so di cosa si lamentino. Se è un cartellino rosso, è un cartellino rosso. Lo hanno colpito fin dal primo minuto. Sono tutte sciocchezze, vedremo cosa faranno. Abbiamo giocato la nostra partita, è un peccato non aver ottenuto nulla".

La Champions

In Europa non vincevano da 12 partite e Comesana ammette: "Eravamo un po' ansiosi, anche se non si vuole pensarci, e abbiamo iniziato male, ma siamo riusciti a risolvere la situazione giocando una grande partita e alla fine abbiamo vinto. Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così.

Tutti qui corrono molto, sono contento per tutta la squadra e soprattutto per Luiz Junior che ha fatto una grande parata su De Bruyne. Non è ancora fatto niente, abbiamo solo tre punti, siamo tutti uniti ed è per questo che abbiamo abbracciato l'allenatore, c'è un senso di liberazione. Ci siamo meritati questa gioia".