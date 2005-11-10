PSG, Luis Enrique nella storia: con 126 vittorie aggancia Blanc come tecnico più vittorioso
Simone Lorini
Luis Enrique ha agganciato Laurent Blanc in vetta alla classifica degli allenatori con più vittorie sulla panchina del Paris Saint-Germain, grazie al successo per 2-0 ottenuto contro il Lione. Il risultato maturato nell'ottava giornata di Ligue 1 ha consegnato al tecnico spagnolo il suo 126° successo alla guida del club parigino da quando ha assunto l'incarico.
Secondo i dati forniti da OptaJean, questo traguardo permette all'ex CT della Spagna di affiancare Blanc al primo posto assoluto nella storia della società, staccando definitivamente Luis Fernandez, fermo a quota 125 affermazioni complessive. Un primato che testimonia la straordinaria continuità di risultati ottenuta dall'allenatore a Parigi.
Nominato sulla panchina del PSG nel 2023, Luis Enrique ha vissuto un triennio di successi senza precedenti, conquistando ben 13 trofei complessivi tra cui due Champions League. Un cammino vincente destinato a proseguire a lungo, forte di un contratto che lo lega alla società fino al 2030.