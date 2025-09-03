Ufficiale Ricordate Emiliano Rigoni? L'ex Atalanta e Sampdoria torna in Brasile: è del San Paolo

Ultimo giorno di mercato in Brasile, con il San Paolo tra le squadre più attive. La formazione allenata da Hernan Crespo ha ufficializzato l'acquisto dello svincolato Emiliano Rigoni. Attaccante argentino, Rigoni è ricordato anche per un passato poco fortunato in Italia, con le maglie di Atalanta nel 2018 e Sampdoria nel 2019. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2025 con opzione di rinnovo fino al 31 dicembre 2026.

Questa la nota ufficiale del club.

"Il San Paolo ha concordato il ritorno dell'attaccante Emiliano Rigoni. Il 32enne argentino, che ha militato nel Club León, in Messico, ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2025, con l'obiettivo di un rinnovo automatico fino al 31 dicembre 2026.

Rigoni ha giocato per il San Paolo tra il 2021 e il 2022, segnando 13 gol e fornendo nove assist in 70 presenze. È stato ceduto all'Austin FC negli Stati Uniti nel luglio 2022 e gioca al León-MEX dall'inizio del 2025. "Sono molto felice. Il mio periodo al club ha lasciato un segno nel mio cuore e ho sempre sentito che un giorno sarei tornato. Non riesco a esprimere a parole la mia gioia e il desiderio di indossare di nuovo la maglia tricolore", ha esclamato Rigoni. "Conosciamo il potenziale del giocatore e il suo carattere. Rigoni ha avuto un periodo molto positivo con Crespo al San Paolo. Siamo felici di rinnovare questa partnership", ha dichiarato il presidente Julio Casares. "Rigoni si è divertito molto al San Paolo, soprattutto sotto la guida di Crespo, e crediamo che rafforzerà la nostra squadra per il resto della stagione. Oltre a essere un giocatore di talento, ha la fiducia dell'allenatore ed è identificato con il club", ha aggiunto il direttore sportivo Carlos Belmonte.

Hernán Crespo era l'allenatore del San Paolo quando Rigoni arrivò dall'Elche, in Spagna. Sotto la guida dell'attuale allenatore del San Paolo, l'allora numero 77 giocò 25 partite, segnando 11 gol e fornendo cinque assist. Nato a Colonia Caroya, un comune nella provincia di Córdoba, in Argentina, Emiliano Ariel Rigoni è un prodotto del Belgrano, dove ha esordito tra i professionisti nel 2012. Le sue buone prestazioni hanno attirato l'attenzione dell'Independiente, il club in cui ha giocato tra il 2016 e il 2017, partecipando alla campagna per il titolo CONMEBOL Sudamericana 2017. Da lì, passò allo Zenit, dove vinse cinque titoli e fu persino convocato nella nazionale argentina. Rigoni giocò anche con l'Atalanta e la Sampdoria prima di trasferirsi all'Elche e poi al Tricolor".