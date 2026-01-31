Ufficiale Rinforzo per la difesa dell'Alaves: dall'Istra arriva il finlandese Ville Koski

Il Deportivo Alaves rinforza il reparto arretrato con l’arrivo di Ville Koski. Il club basco ha raggiunto un accordo con l'Istra per il trasferimento del difensore finlandese, che vestirà la maglia albiazul in prestito fino al termine della stagione in corso.

Classe 2002, nato a Tuusula il 27 gennaio, Koski è un difensore centrale di grande affidabilità e uno dei profili più interessanti del campionato croato. Internazionale finlandese in tutte le categorie giovanili, il nuovo acquisto dell’Alavés è stato uno dei pilastri dell’NK Istra, squadra attualmente in piena zona europea grazie al terzo posto in classifica nella SuperSport HNL. Cresciuto nel settore giovanile del PKKU, Koski ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con l'Honka, prima di compiere il salto all’estero nella stagione 2023/24, quando si è trasferito in Croazia. Con la maglia dell’Istra ha accumulato 64 presenze ufficiali tra campionato e coppa nazionale, affermandosi come uno dei leader della linea difensiva.

Difensore solido e fisicamente strutturato, Koski si distingue per la sua efficacia nei duelli, il senso della posizione e la capacità di rendere difficile la vita agli attaccanti avversari. A queste qualità abbina una buona pulizia tecnica e una discreta impostazione dal basso, caratteristiche che si inseriscono perfettamente nelle esigenze tattiche della sua nuova squadra.