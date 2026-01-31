Ufficiale Due operazioni in uscita per il Man' City: Susoho via a titolo definitivo, Mfuni in prestito

Doppia operazione in uscita per il Manchester City, che nelle ultime ore ha definito due movimenti significativi legati al proprio settore giovanile e ai giovani in crescita. Da un lato, la cessione a titolo definitivo di Mahamadou Susoho al Kocaelispor; dall’altro, il prestito di Stephen Mfuni al Watford, club impegnato nella Championship inglese.

Il Kocaelispor, una delle squadre più ambiziose della Super League turca e allenata da Selçuk İnan, ha ufficializzato l’arrivo di Susoho con un contratto di due anni e mezzo, valido fino al termine della stagione 2027/2028. Il centrocampista classe 2004 arriva dal Manchester City dopo aver disputato la prima parte della stagione 2025/26 in prestito al Livingston, dove ha realizzato una rete. Un rinforzo a sorpresa per il club turco, che punta su un profilo giovane ma già abituato al calcio professionistico.

Parallelamente, il City ha annunciato il prestito di Stephen Mfuni al Watford fino al termine della stagione. Difensore dell’Elite Development Squad, Mfuni è cresciuto all’interno della City Football Academy sin dall’età di nove anni e si è distinto per la sua intelligenza tattica, la capacità di impostare l’azione e la versatilità difensiva, potendo agire sia da centrale che da terzino sinistro. Dopo oltre 60 presenze tra Under 18 e una stagione 2024/25 ricca di successi, il classe 2008 ha debuttato anche in prima squadra, scendendo in campo in FA Cup contro l’Exeter City.