Ufficiale Rivoluzione nell'Aston Villa: Monchi lascia l'incarico, Olabe nuovo direttore sportivo

L’Aston Villa ha annunciato un importante cambiamento nella propria struttura sportiva. Monchi ha deciso di lasciare il ruolo di Presidente delle Operazioni Calcistiche (responsabile di mercato, in pratica il direttore sportivo), che ricopriva da due anni, per assumere ora un incarico di consulente all’interno di V Sports, la holding proprietaria del club.

A raccogliere la sua eredità sarà Roberto Olabe, nominato con effetto immediato. Ex portiere professionista, Olabe ha maturato esperienze in panchina con Real Sociedad, Almería e Real Unión prima di intraprendere la carriera da dirigente. Il suo ultimo incarico è stato quello di Direttore Sportivo della Real Sociedad, ma in passato ha lavorato anche con Real Valladolid, Independiente del Valle (Ecuador), Aspire Academy e la Federazione del Qatar, oltre a ricoprire il ruolo di direttore tecnico della Liga.

Olabe e Unai Emery si ritrovano dopo l’esperienza comune all’Almería, mentre Damian Vidagany continuerà a svolgere le funzioni di Direttore delle Operazioni Calcistiche. Il presidente dei Villans, Nassef Sawiris, ha voluto ringraziare Monchi per "l’impegno e la visione" che hanno permesso al club di raggiungere traguardi storici, come i quarti di finale di Champions League e tre qualificazioni europee consecutive. Dal canto suo, Monchi ha espresso gratitudine a proprietà, staff, giocatori e tifosi per il sostegno ricevuto: "Abbiamo vissuto momenti speciali e continuerò a supportare V Sports nel mio nuovo ruolo".