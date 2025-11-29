Roque Santa Cruz è eterno: gol a 44 anni, a segno per la 27esima stagione di fila

Roque Santa Cruz continua a riscrivere la storia. A 44 anni compiuti, l’intramontabile attaccante del Libertad ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua leggendaria carriera: due giorni fa, nell’ultima partita del Clausura 2025 contro il General Caballero, ha siglato il secondo gol del successo dei Gumarelos, diventando così il giocatore più anziano a segnare in una gara di Primera División in Paraguay.

Un primato che si somma a una lunga lista di record personali. Santa Cruz resta infatti il miglior marcatore di sempre della nazionale paraguaiana, con 32 reti, oltre a essere il calciatore del Paese con più titoli vinti - ormai oltre quota trenta - e l’atleta con la maggiore longevità nella storia della Copa Libertadores. Incredibile anche la sua costanza: ha realizzato gol in 27 stagioni consecutive e può vantarsi di aver segnato in quattro decenni diversi, un traguardo per pochissimi nel calcio mondiale.

Il nome di Santa Cruz risveglia ricordi anche fuori dal Paraguay. Nel 2015 fu il colpo ad effetto del Cruz Azul, dopo una lunga carriera internazionale che lo vide protagonista sia in Sudamerica sia in Europa. Con il Libertad ha appena concluso la sua 28ª stagione da professionista, un percorso che parla da sé: 127 gol nelle competizioni americane, 117 nelle sue avventure europee e le già citate 32 marcature con la maglia dell’Albirroja.

A 44 anni, Roque Santa Cruz continua a insegnare che talento, dedizione e longevità possono convivere. E la sua storia, ancora una volta, si arricchisce di un record difficilmente eguagliabile.