Ufficiale A 44 anni Roque Santa Cruz non vuole ancora smettere: è del Nacional Asuncion

Mentre molti suoi coetanei hanno appeso gli scarpini al chiodo da anni, Roque Santa Cruz continua a sfidare il tempo e a scrivere nuove pagine della sua straordinaria carriera. A 44 anni, l’ex attaccante di Bayern Monaco e Manchester City ha firmato un nuovo contratto in Paraguay fino al 2026 con il Nacional Asuncion.

Il club ha annunciato ufficialmente l’arrivo di uno dei calciatori più rappresentativi della storia del calcio paraguaiano, sottolineando come Santa Cruz porterà nello spogliatoio “esperienza, leadership e fame di successi”. E non si tratta di un’operazione nostalgica: l’attaccante arriva in condizioni fisiche eccellenti, reduce dall’esperienza al Libertad, con cui dal 2022 ha collezionato 171 presenze, 30 gol e 9 trofei.

Il suo curriculum parla da solo. Nei primi anni Duemila è stato protagonista in Bundesliga, totalizzando 51 gol e 22 assist in 238 partite complessive con il Bayern. Con la nazionale, è il miglior marcatore di sempre del Paraguay, grazie a 32 reti in 112 presenze. Il calendario è già segnato: esordio previsto il 23 gennaio contro lo Sportivo San Lorenzo, neopromosso, prima di una sfida decisiva a marzo contro il Recoleta, fondamentale per inseguire l’accesso alla fase a gironi della Copa Sudamericana.