Sadiq lascia la Real Sociedad. A breve l'annuncio: l'ex Roma si trasferisce al Valencia

Il Valencia inaugura il mercato invernale con il suo primo colpo: Umar Sadiq è pronto a vestire la maglia blanquinegra. L’attaccante nigeriano è arrivato a Paterna nella serata di ieri, poco dopo le 19, dopo aver viaggiato nel pomeriggio da San Sebastián. In mattinata i due club avevano raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento e restavano da sistemare solo gli ultimi dettagli contrattuali relativi all’ingaggio del giocatore per il finale di questa stagione e le due successive, formalità risolte nel corso del pomeriggio.

Sadiq ha lasciato la città sportiva del Valencia intorno alle 20:40 insieme al suo agente, per poi sistemarsi in hotel. L’ufficialità del trasferimento è attesa nelle prossime ore. Nel frattempo, il centravanti ha già sostenuto i primi test fisici e ha svolto una seduta individuale in palestra. Oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito e si unirà al gruppo guidato da Rubén Corberán, con l’obiettivo di essere convocato già per la sfida di sabato contro l’Elche.

Dal punto di vista economico, l’operazione ha richiesto uno sforzo importante da parte del club valenciano. Il Valencia verserà alla Real Sociedad una cifra fissa di quattro milioni di euro, a cui potranno aggiungersi bonus fino a un massimo di cinque milioni complessivi. Parte delle variabili è considerata facilmente raggiungibile, mentre altre dipenderanno dal rendimento individuale dell’attaccante e dai risultati collettivi della squadra.

Con questo trasferimento si chiude definitivamente l’esperienza di Sadiq a San Sebastián, iniziata nel 2022 dopo l’investimento da 20 milioni effettuato dalla Real Sociedad per strapparlo all’Almería, ma mai realmente ripagato sul campo. Il Valencia punta ora a rilanciare il giocatore, confidando che sotto la guida di Corberán possa ritrovare continuità e incisività, come dimostrato nella passata stagione, chiusa con sei gol in 19 presenze tra campionato e coppa.