Club Brugge-Lens, le formazioni ufficiali: c'è Tresoldi al centro dell'attacco belga
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Simone Lorini
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Oggi alle 20:05Calcio estero
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21.10.2026 20:05Calcio estero
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Sono state rese note le formazioni ufficiali di Club Brugge-Lens, sfida della serata di Champions League:
CLUB BRUGGE (4-3-3): Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Lemaréchal, Potts, Vanaken; Carlos Forbs, Tresoldi, Virgili.
Allenatore: Ivan Leko.
LENS (3-4-3): Risser; Udol, Baidoo, Aguilar; Skóraś, Haidara, Cuisance, Abdulhamid; Hazard, Ivanović, Kadile.
Allenatore: Yannick Cahuzac.
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