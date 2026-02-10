Salah-Arabia Saudita, spiragli riaperti: l'Al Ittihad dovrà fare un colpo grosso e avvia i contatti

Il tema Mohamed Salah non è mai stato davvero archiviato in Arabia Saudita. Dopo anni di corteggiamento respinti, lo scenario potrebbe cambiare. L’esterno egiziano, pilastro del Liverpool, aveva scelto di restare in Inghilterra fino alla scorsa estate, firmando anche un prolungamento dopo un’ottima stagione 2024-25. Ma l’annata complicata dei Reds e alcune frizioni interne hanno riaperto riflessioni mai del tutto sopite.

Il punto di rottura è arrivato a dicembre, quando Salah ha criticato pubblicamente il suo allenatore Arne Slot dopo una panchina inattesa. Un episodio che ha alimentato voci di addio, poi rientrate con la Coppa d’Africa e il ritorno del sorriso e della titolarità. Tuttavia, il passato recente pesa ancora: oggi il giocatore avrebbe dato mandato al suo entourage di ascoltare proposte.

Secondo indiscrezioni riportato da Foot Mercato, i contatti più avanzati sono con l’Al Ittihad, deciso a piazzare un colpo di primo piano. A differenza di un anno fa, Salah sarebbe più aperto all’idea saudita, soluzione che accontenterebbe tutte le parti: indennizzo per il Liverpool e piena libertà decisionale al calciatore. Il club di Gedda ha bisogno di rilanciarsi dopo partenze pesanti: Karim Benzema è volato all’Al Hilal, N'Golo Kanté al Fenerbahçe; il contratto di Fabinho è in scadenza e Moussa Diaby è accostato all’Inter. In questo contesto, Salah sarebbe il volto ideale per aprire un nuovo ciclo.