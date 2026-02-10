Ufficiale L'Arsenal manda un esubero a giocare: Sagoe Jr va in prestito annuale in Svezia

Il mercato è chiuso, ma non in tutta Europa. In Svezia, infatti, le trattative vanno avanti. E l'Arsenal lo sfruttando, mandando un esubero a giocare. Il club londinese ha definito l’uscita in prestito di Charles Sagoe Jr. L’ala classe 2004 si trasferisce al Kalmar FF con un accordo valido fino a gennaio 2027, scelta che gli garantirà continuità in una realtà pronta a misurarsi nella massima serie svedese.

Il ventunenne ha finora assaggiato il calcio dei grandi una sola volta con i Gunners, scendendo in campo contro il Brentford in Carabao Cup nel settembre 2023. Nella scorsa stagione ha invece accumulato minuti ed esperienza lontano da Londra, passando in prestito tra Swansea City e Shrewsbury Town.

Con il Kalmar, neopromosso, Sagoe Jr trascorrerà l’intero 2026, puntando a ritagliarsi un ruolo da protagonista e a crescere in un contesto competitivo prima di rientrare alla base.