Carrick può mandare il celebre tifoso United dal barbiere: "Lo so, me l'hanno detto i miei figli"

C’è una storia curiosa che accompagna il momento positivo del Manchester United, ma il campo resta l’unica vera bussola. Alla vigilia della trasferta contro il West Ham, valida per la ventiseiesima giornata Premier League, l’attenzione dei social si è concentrata su Frank Ilett, tifoso noto come “The United Strand”, che ha promesso di non tagliarsi i capelli finché i Red Devils non avessero centrato cinque vittorie consecutive. Una sfida partita il 5 ottobre 2024, dopo lo 0-0 con l’Aston Villa, e arrivata oggi a un possibile epilogo dopo quasi 500 giorni.

Da quando Michael Carrick ha preso in mano la squadra, lo United ha infilato quattro successi di fila, compreso il 2-0 sul Tottenham, miglior striscia dopo un periodo segnato anche dal passaggio di consegne da Erik ten Hag e da una fase tattica complessa sotto Ruben Amorim.

Ed è proprio Carrick a riportare il racconto sui binari giusti: “Ne sono a conoscenza, anche grazie ai miei figli. È una storia che fa sorridere, ma non avrà alcuna influenza sulle discussioni tattiche della squadra. So cosa sta succedendo, lo prendo con leggerezza”. Parole che spiegano bene il momento: curiosità e folklore restano sullo sfondo, mentre lo United guarda al risultato.

Se la promessa verrà mantenuta, Ilett donerà i capelli alla Little Princess Trust dopo la diretta dal London Stadium. Ma per Carrick conta altro: continuità, lavoro quotidiano e una squadra che, finalmente, sembra aver trovato una rotta chiara.