Per Yamal i consigli speciali di Nadal: "Il successo può rendere felici o consumarti"

Ospite del programma Universo Valdano su Movistar+, Rafael Nadal ha condiviso preziosi consigli per Lamine Yamal, la giovane promessa del Barcellona appena diciottenne ma già sotto i riflettori da tempo. Come Yamal, anche Nadal ha conosciuto il successo molto giovane: a 16 anni disputava il suo primo torneo ATP e a 17 conquistava un titolo diventando il secondo più giovane vincitore nella storia del circuito, alle spalle di Michael Chang. La sua carriera, conclusa un anno fa, conta 92 titoli, tra cui 22 Slam, e oltre vent’anni ai massimi livelli.

"Dovrebbe circondarsi di persone che lo sostengono davvero e che sappiano ascoltare ciò che molti scelgono di ignorare", ha spiegato Nadal. "Deve avere attorno chi vuole sinceramente il suo bene, familiari o membri dello staff, e imparare a prenderne sul serio i consigli. È fondamentale mantenere i piedi per terra e non vivere in un mondo irreale, soprattutto alla sua età. Il successo può rendere felici o, se gestito male, consumare chi lo ottiene".

Il tennista spagnolo ha inoltre scherzato sul suo futuro: "Mi piacerebbe un giorno diventare presidente del Real Madrid. Certo, il club ha già un presidente eccellente, Florentino Pérez, e non ha bisogno di me, ma non si sa mai. È un progetto stimolante, e potrebbe essere una possibilità lontana, ma reale".