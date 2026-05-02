Arsenal, tifosi in ansia per la corsa al titolo. Arteta: "Se la sentono i giocatori? Chiedeteglielo"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa in vista del match con il Fulham valido per la 35^ giornata di Premier League. Al momento i Gunners sono in lotta serrata con il Manchester City per il titolo, con il fiato sul collo di Guardiola a -3 ma con una gara da recuperare e la possibilità di riportarsi a pari punti.

Il nervosismo per questa situazione - dopo aver visto deteriorarsi velocemente il vantaggio inizialmente acquisito dai diretti rivali - sta logorando i tifosi. E i giocatori potrebbero percepirlo, ma Arteta ha risposto: "Questa è una domanda da rivolgere ai giocatori. Io sono estremamente grato per il supporto. Vogliamo sempre di più, vogliamo sempre fare meglio, vogliamo che ogni azione sia positiva. So che domani (oggi, ndr) sarà una partita davvero speciale. Sappiamo che ognuno dovrà dare il massimo".

Un altro tema affrontato è il nuovo infortunio di Kai Havertz, finito ko e di nuovo alle prese con un problema al ginocchio in occasione della semifinale d'andata di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Ci è mancato moltissimo", ha detto il tecnico dei Gunners. "Parliamo di uno dei nostri giocatori offensivi più importanti, e non è stato l'unico assente. La squadra ha mostrato un'incredibile capacità di reagire senza di lui", ha aggiunto Arteta, mentre il contratto dell'attaccante tedesco di 26 anni ha ancora validità due anni. E sul suo futuro l'allenatore spagnolo ha glissato con forza: "Ora l'attenzione deve essere rivolta alla disponibilità e alle prestazioni: Kai non vede l'ora di tornare in campo il prima possibile. Non potrà esserci per questa partita, ma spero sarà disponibile per l'Atletico; sta forzando ogni limite per riuscirci. Non è il momento di affrontare questo tipo di discussioni adesso".