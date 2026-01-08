Un addio da eroe: gol decisivo contro il Tottenham, Semenyo lascia il Bournemouth così

Antoine Semenyo ha salutato il Bournemouth nel modo più spettacolare possibile. Ieri sera, l’attaccante ghanese ha firmato il gol decisivo contro il Tottenham (3-2), regalando alle Cherries una vittoria prestigiosa che ha il sapore dell’addio. Una conclusione potente, arrivata nel giorno del suo 26° compleanno, che potrebbe restare l’ultima immagine di Semenyo con la maglia del club.

Da settimane al centro del mercato di Premier League, il giocatore è atteso a Manchester già oggi per sostenere le visite mediche con il Manchester City. Secondo Sky Sports UK, i due club avrebbero raggiunto un accordo di massima sulla base di 75 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria in scadenza venerdì. Le formalità ufficiali sarebbero state rinviate proprio per consentire al calciatore di scendere in campo contro gli Spurs.

Al termine della partita, l’allenatore Andoni Iraola ha praticamente confermato la partenza, rendendo omaggio al comportamento esemplare del suo giocatore. Nonostante le voci insistenti sul futuro, Semenyo non ha mai abbassato il livello delle sue prestazioni, dimostrando grande professionalità. "È un giocatore irrinunciabile, ma soprattutto una persona straordinaria", ha dichiarato il tecnico spagnolo, sottolineando quanto sarà difficile sostituirlo, anche alla luce del recente infortunio di Justin Kluivert.