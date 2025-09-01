Ufficiale
Sfumato il Milan, Victor Boniface si consola ripartendo dal Werder Brema
Victor Boniface è ufficialmente un giocatore del Werder Brema. Il nigeriano arriva in prestito dal Bayer Leverkusen.
Il giocatore, che è stato a un passo dal Milan nelle scorse settimane, ha dichiarato: "I colloqui con il club mi hanno convinto a passare al Werder. Voglio che le mie prestazioni contribuiscano al raggiungimento dei nostri obiettivi come gruppo in questa stagione. Non vedo l'ora di far parte della mia nuova squadra e di iniziare la mia esperienza al Werder".
