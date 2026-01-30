Ufficiale Arsenal, pre-contratto per il baby Dowman: firmerà da pro al compimento dei 17 anni

Colpo in prospettiva dell'Arsenal. Il club londinese ha annunciato di aver firmato un accordo con il baby Max Dowman, prodotto del settore giovanile dei Gunners. Questo il comunicato diramato dal sito del club:

"Siamo lieti di annunciare che Max Dowman ha firmato un accordo pre-contrattuale con il club che lo porterà a firmare un contratto da professionista al compimento dei 17 anni a dicembre. Max è entrato a far parte della nostra accademia all'età di otto anni e ha rapidamente battuto i record a livello giovanile durante la sua crescita nell'Hale End, debuttando nell'Under 18 a soli 13 anni e diventando il più giovane marcatore della UEFA Youth League a 14 anni. Max è abile sia come centrocampista offensivo che come esterno, con la sua abilità tecnica, la sua visione di gioco e la sua versatilità che lo rendono uno dei giovani prospetti più promettenti d'Inghilterra. Max ha segnato 27 gol e fornito 10 assist nelle sue 34 partite con la nostra accademia tra l'Under 18 e l'Under 21.

Il nazionale giovanile inglese si è già distinto a livello senior, sfondando in questa stagione. Ha preso parte al nostro tour pre-campionato in Asia nel luglio 2025 e ha poi fatto il suo debutto tra i professionisti nella vittoria casalinga per 5-0 contro il Leeds United nell'agosto 2025, diventando il secondo giocatore più giovane nella storia della Premier League e del nostro club. Solo due mesi dopo, a ottobre, all'età di 15 anni e 302 giorni, Max è stato schierato titolare nella vittoria del quarto turno di Coppa di Lega contro il Brighton, diventando il nostro più giovane titolare".

Queste le sue parole: "Questo significa tutto per me e la mia famiglia. Tifiamo tutti per l'Arsenal e sento davvero di appartenere a questo posto. Vorrei ringraziare tutti i miei allenatori, i miei compagni di squadra e, soprattutto, la mia famiglia e i miei amici, che mi hanno portato dove sono oggi. Sono nel club da tutta la vita, quindi questo significa davvero molto. C'è un percorso così chiaro qui, giocatori che sono cresciuti nella nostra accademia, come Bukayo, Myles ed Ethan, a cui mi ispiro davvero. È fantastico avere dei modelli di riferimento così vicini che hanno vissuto le stesse esperienze che ho vissuto io. Ora sono davvero entusiasta di continuare a lavorare sodo per la mia crescita".