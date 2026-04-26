Il Manchester United non molla Baleba: c'è l'accordo con il centrocampista del Brighton

Il Manchester United continua a seguire con grande attenzione Carlos Baleba in vista del prossimo mercato estivo. Il centrocampista del Brighton, 22 anni, si è messo in luce con prestazioni di alto livello, attirando da tempo l’interesse dei Red Devils.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, tra il giocatore e lo United esiste già un accordo verbale per un trasferimento in estate, con Baleba fortemente intenzionato a vestire la maglia del club di Old Trafford. Tuttavia, come ha spiegato Romano sul suo canale YouTube, “ci sono ancora diversi fattori da considerare, tra cui la scelta dell’allenatore, le decisioni sul budget e la posizione del Brighton. Confermo che l’accordo verbale raggiunto nel 2025 resta valido anche per il 2026. Il giocatore è ancora molto desideroso di trasferirsi al Manchester United”.