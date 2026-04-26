Incredibile rimonta dello Strasburgo: sotto di due gol, vince in pieno recupero in casa del Lorient
Incredibile rimonta dello Strasburgo, che sotto di due reti, riesce a vincere in casa del Lorient con due reti in pieno recupero. Lorient avanti di due gol grazie Cadiou nel primo tempo e al rigore trasformato da Pagis ad inizio ripresa.
Lo Strasburgo reagisce e accorcia subito con Nanasi, con lo stesso centrocampista svedese che propizia l'autogol di Adjei in pieno recupero. Quanto tutto lasciava pensare che la gara sarebbe terminata in parità, arriva la zampata vincente di Omobamidele al nono minuto di recupero che regala una vittoria importantissima allo Strasburgo, che sale a quota 46 punti e accorcia sulla zona Europa.
Ligue 1, il programma completo del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Brest - Lens 3-3
Sabato 25 aprile
Lione - Auxerre 3-1
Angers - PSG 0-3
Tolosa - Monaco 2-2
Domenica 26 aprile
Lorient - Strasburgo 2-3
Rennes - Nantes
Le Havre - Metz
Paris FC - Lilla
Marsiglia - Nizza
Classifica
Paris Saint-Germain 69
Lens 63
Lione 57
Lilla 54
Rennes 53
Marsiglia 52
Monaco 51
Strasburgo 46
Lorient 41
Brest 38
Paris FC 38
Tolosa 38
Angers 34
Le Havre 30
Nizza 29
Auxerre 25
Nantes 20
Metz 15